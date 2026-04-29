Animation famille Mystère à Brigneau RDV sur le parking du port de Brigneau Moëlan-sur-Mer
Animation famille Mystère à Brigneau RDV sur le parking du port de Brigneau Moëlan-sur-Mer jeudi 20 août 2026.
Moëlan-sur-Mer
Animation famille Mystère à Brigneau
RDV sur le parking du port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 19:30:00
Date(s) :
2026-08-20
En famille, venez découvrir les secrets des ruines de Malachappe et résoudre les énigmes autour de l’histoire du petit port de pêche de Brigneau.
Visite conçue spécialement pour les enfants à partir de 7 ans, se déroule accompagné d’un adulte.
Sur réservation.
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .
RDV sur le parking du port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Animation famille Mystère à Brigneau
L’événement Animation famille Mystère à Brigneau Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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