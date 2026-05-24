La Rochelle

Animation Fête de la Saint-Jean

Quartier Villeneuve-Les-Salines La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la Saint-Jean revient à Villeneuve-les-Salines ! Pour sa 48e édition, la Saint-Jean se pare de mille couleurs et vous entraîne dans un véritable arc-en-ciel de découvertes !

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Quartier Villeneuve-Les-Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 41 60 contact@collectif-asso-larochelle.fr

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English :

The Saint-Jean festival returns to Villeneuve-les-Salines! For its 48th edition, the Saint-Jean festival is decked out in a thousand colors, taking you on a rainbow of discoveries!

L’événement Animation Fête de la Saint-Jean La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Nous La Rochelle