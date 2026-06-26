Animation Feu d’Artifice et Bal populaire à Saint-Brieuc Pont d’Armor Saint-Brieuc
mardi 14 juillet 2026 · Pont d'Armor · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Feu d’Artifice et Bal populaire à Saint-Brieuc
Pont d’Armor Avenue d’Armor Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
Feu d’artifice tiré du pont d’Armor à 23h15.
Thème Musique de films français 18 min
De 19h à 23h Bal populaire au Parc des Promenades
Concerts Jeune talent du festival du MOVE, Loveboat, DJ Hermann Lopez
Buvette et restauration sur place. .
Pont d’Armor Avenue d’Armor Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Animation Feu d’Artifice et Bal populaire à Saint-Brieuc Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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