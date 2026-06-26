Animation Feu d’Artifice et Bal populaire à Saint-Brieuc Pont d’Armor Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Feu d’Artifice et Bal populaire à Saint-Brieuc

Pont d’Armor Avenue d’Armor Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Feu d’artifice tiré du pont d’Armor à 23h15.

Thème Musique de films français 18 min

De 19h à 23h Bal populaire au Parc des Promenades

Concerts Jeune talent du festival du MOVE, Loveboat, DJ Hermann Lopez

Buvette et restauration sur place. .

Pont d’Armor Avenue d’Armor Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Animation Feu d’Artifice et Bal populaire à Saint-Brieuc Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme