Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Foire Saint-Michel

Centre-Ville Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

La Foire Saint-Michel revient cette année et promet encore de beaux moments de convivialité et de partage au cœur de la ville. Durant 3 jours, de nombreux camelots seront présents pour animer les rues et attirer un large public.

Restauration sur place. .

Centre-Ville Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 42 13

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English :

L’événement Animation Foire Saint-Michel Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme