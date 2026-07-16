UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Brieuc

Animation Foire Saint-Michel Saint-Brieuc

vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Centre-Ville
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Animation Foire Saint-Michel

Centre-Ville Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02

La Foire Saint-Michel revient cette année et promet encore de beaux moments de convivialité et de partage au cœur de la ville. Durant 3 jours, de nombreux camelots seront présents pour animer les rues et attirer un large public.
Restauration sur place.   .

Centre-Ville Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 42 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Foire Saint-Michel Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)