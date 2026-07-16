Animation Foire Saint-Michel Saint-Brieuc
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Foire Saint-Michel
Centre-Ville Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
La Foire Saint-Michel revient cette année et promet encore de beaux moments de convivialité et de partage au cœur de la ville. Durant 3 jours, de nombreux camelots seront présents pour animer les rues et attirer un large public.
Restauration sur place. .
Centre-Ville Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 42 13
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English :
L’événement Animation Foire Saint-Michel Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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