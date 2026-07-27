Animation fusée à eau | AILAN Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente
lundi 27 juillet 2026 · Chemin de l'île Mattard · Châteauneuf-sur-Charente
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Charente
Animation fusée à eau | AILAN
Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-04
Animation fusée à eau organisée par l’Été actif
Sur réservation uniquement
.
Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 81 22 85
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English :
Water Rocket Activity Organized by Active Summer
By reservation only
L’événement Animation fusée à eau | AILAN Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac
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