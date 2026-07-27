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Animation fusée à eau | AILAN Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente

lundi 27 juillet 2026 · Chemin de l'île Mattard · Châteauneuf-sur-Charente

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chemin de l'île Mattard
Adresse
Aire de Loisirs du Bain des Dames
Ville
16120 Châteauneuf-sur-Charente
Département
Charente
Tarif

Châteauneuf-sur-Charente

Animation fusée à eau | AILAN

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-04

Animation fusée à eau organisée par l’Été actif
Sur réservation uniquement
  .

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 81 22 85 

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English :

Water Rocket Activity Organized by Active Summer
By reservation only

L’événement Animation fusée à eau | AILAN Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac

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