Animation fusée à eau | AILAN Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Charente

Animation fusée à eau | AILAN

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-04

Animation fusée à eau organisée par l’Été actif

Sur réservation uniquement

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Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 81 22 85

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English :

Water Rocket Activity Organized by Active Summer

By reservation only

L’événement Animation fusée à eau | AILAN Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac