Animation historique sur l’alimentation médiévale, Musée historique de Mulhouse, Mulhouse

Animation historique sur l’alimentation médiévale Dimanche 14 juin, 15h00 Musée historique de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Plongez au cœur d’un véritable banquet médiéval ! Un héraut en costume vous accueille et vous initie aux rituels de table, du lavage des mains jusqu’au service des mets.

Entre histoire de l’alimentation et reconstitution d’un repas aristocratique, découvrez recettes, usages et objets d’époque grâce à des accessoires et fac‑similés manipulables. Une immersion vivante dans l’art de manger au Moyen Âge.

Musée historique de Mulhouse place de la réunion 68100 Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0389337817 https://historique.musees-mulhouse.fr/ https://www.instagram.com/museehistoriquemulhouse/ [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 17 »}]

Plongez au cœur d’un véritable banquet médiéval ! Un héraut en costume vous accueille et vous initie aux rituels de table, du lavage des mains jusqu’au service des mets.

© Collectif « Cuisine historique »