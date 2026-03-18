Confé’ Soirées Orage, eau des espoirs !

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Suivez la grande aventure de l’eau, de la source au robinet, et plongez dans les enjeux passionnants de sa gestion au cœur de nos sociétés, en compagnie de la Régie de l’Eau de Mulhouse Alsace Agglomération et de Julien Labeth, agent de la Régie.

Depuis toujours, la gestion de l’eau façonne les civilisations. Aujourd’hui, elle s’impose comme un défi majeur, aussi bien sur le plan des ressources disponibles que de leur qualité. La conférence Orage, eau des espoirs ! vous propose d’explorer ces questions en mêlant éclairages scientifiques rigoureux sur les phénomènes physiques et réflexions éthiques et sociales. Vous y découvrirez également des pistes concrètes pour adopter un mode de vie plus durable.

La Régie de l’Eau assure la distribution de l’eau auprès de 260 000 habitants de l’agglomération mulhousienne et s’appuie sur une équipe d’environ 130 agents. Ingénieur spécialisé dans les domaines de l’eau et de l’environnement, Julien Labeth œuvre au quotidien pour la protection des captages.

Une buvette sera ouverte tout au long de la soirée pour prolonger les échanges et étancher votre soif.

Réservation par mail ou téléphone ou prépaiement possible en ligne .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

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English :

L’événement Confé’ Soirées Orage, eau des espoirs ! Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace