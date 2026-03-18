Concert à Mulhouse: Vivaldi x Bach x Piazzolla

13 rue du Couvent Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08 21:15:00

Date(s) :

2026-05-08

Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin. Ensemble Musicâme France vous invite à un unique concert à Mulhouse un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.

Programme

– A.Piazzolla Primavera porteña

– J.S.Bach Suite pour flûte en Si min ( Polonaise, Menuet, Badinerie)

– J.S.Bach Concerto pour clavier en Fa mineur Allegro

– A.Piazzolla Milonga del Angel

– A.Piazzolla Histoire du Tango Bordel 1900 & Café 1930

– A.Piazzolla Escualo

– J.S.Bach/Reinhardt Allegro du Concerto pour 2 violon en Ré min (Version Jazz)

– A.Vivaldi Concerto pour piccolo en Ut Maj

– C.P.E Bach Concerto pour flûte en Ré min Allegro di molto

– A.Piazzolla La muerte del angel

– A.Vivaldi Les Quatre Saisons été Final

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Christophe Quatremer, Accordéon Sébastien Mazoyer, 2nd violon Claire Dassesse ; Alto Mariam Rüetschi ; Violoncelle Aurore Dassesse

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Réservation conseillée par téléphone ou en ligne. .

13 rue du Couvent Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

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L’événement Concert à Mulhouse: Vivaldi x Bach x Piazzolla Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace