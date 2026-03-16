Confé’ Soirées – Orage, eau des espoirs ! Lerchenberg Mulhouse Jeudi 7 mai, 20h00 Tarif unique : 5 €

Découvrez lors d’une conférence avec la Régie de l’Eau de Mulhouse Alsace Agglomération et Julien Labeth, agent de la Régie, la grande aventure de l’eau, de la source au robinet.

Les **Confé’ Soirées** se poursuivent **au Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour un nouveau cycle de **conférences-débats** vous invitant au voyage et à la découverte les **2e jeudis du mois à 20h**.

Le **jeudi 7 mai**, nous vous proposons de suivre **la grande aventure de l’eau, de la source au robinet, en explorant la gestion de l’eau dans nos sociétés** avec la **Régie de l’Eau de Mulhouse Alsace Agglomération et Julien Labeth**, agent de la Régie.

La gestion de l’eau a de tout temps été au cœur des sociétés ; elle devient aujourd’hui un enjeu qui prend de l’ampleur, tant sur les sujets quantitatifs que qualitatif. La conférence Orage, eau des espoirs ! propose une réponse qui s’appuie à la fois sur une explications des phénomènes physiques en se basant sur des éléments scientifiques approuvés, et sur des considérations éthiques et sociales. De nombreuses impulsions concrètes pour un style de vie durable seront également proposées.

La Régie de l’Eau distribue de l’Eau aux 260’000 habitants du territoire de l’agglomération de Mulhouse. Elle est composée d’environ 130 agents.

De formation ingénieur dans le domaine de l’eau et de l’environnement, Julien Labeth est en charge de la protection des captages.

Une **buvette** sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Tarif : 5 €

Pré-paiement possible en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-orage-eau-des-espoirs](https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-orage-eau-des-espoirs)

Renseignements : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T21:30:00.000+02:00

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culture@lerchenberg.fr 06 45 94 99 35 https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-orage-eau-des-espoirs

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin



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