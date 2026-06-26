Animation Je pêche mes premiers poissons Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers
vendredi 24 juillet 2026 · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
Animation Je pêche mes premiers poissons Le Lion d’Angers
13 Quai de Bretagne Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Je pêche mes premiers poissons , animation proposée au Lion d’Angers le vendredi 24 juillet 2026.
Animation Je pêche mes premiers poissons , au Lion d’Angers le vendredi 24 juillet de 14h à 16h30.
Initiation à la pêche pour les jeunes ou les adultes. Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons !
Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !
Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.
Le matériel et le droit de pêche sont fournis.
Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.
12€ par personne , sur réservation. .
13 Quai de Bretagne Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
I’m Catching My First Fish, an activity offered at Le Lion d’Angers on Friday, July 24, 2026.
L’événement Animation Je pêche mes premiers poissons Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou bleu
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