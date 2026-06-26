Informations pratiques

Le Lion-d’Angers

Animation Je pêche mes premiers poissons Le Lion d’Angers

13 Quai de Bretagne Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Je pêche mes premiers poissons , animation proposée au Lion d’Angers le vendredi 24 juillet 2026.

Animation Je pêche mes premiers poissons , au Lion d’Angers le vendredi 24 juillet de 14h à 16h30.

Initiation à la pêche pour les jeunes ou les adultes. Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons !

Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !

Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.

12€ par personne , sur réservation. .

13 Quai de Bretagne Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

I’m Catching My First Fish, an activity offered at Le Lion d’Angers on Friday, July 24, 2026.

L’événement Animation Je pêche mes premiers poissons Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou bleu