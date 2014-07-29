Les P’tites Pépites Métal en feu Le Lion d’Angers ZA La Sabonnière Le Lion-d’Angers
Les P’tites Pépites Métal en feu Le Lion d’Angers ZA La Sabonnière Le Lion-d’Angers mercredi 29 juillet 2026.
Le Lion-d’Angers
Les P’tites Pépites Métal en feu Le Lion d’Angers
ZA La Sabonnière 3 Impasse Jean Bertin Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite des ateliers d’art, au Lion d’Angers.
Découverte du métal avec la rencontre d’un fondeur Spatule & Blaireaux et Baldur France d’un coutelier lors d’une visite guidée de leurs ateliers d’art. Deux artisans d’art s’allient pour vous proposer une visite immersive. La coutellerie Baldur France et la fonderie d’art Spatule & Blaireau vous proposent une découverte guidée et des démonstrations, une belle immersion dans leur univers où l’excellence est de rigueur !
Mercredi 29 juillet à 14h
Durée 2h
15€ personne
Réservation obligatoire, jauge limitée. .
ZA La Sabonnière 3 Impasse Jean Bertin Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites P%E9pites event organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a tour of art studios in Le Lion d’Angers.
L’événement Les P’tites Pépites Métal en feu Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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