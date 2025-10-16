Mondial du Lion Championnat du monde d’équitation Le Lion-d’Angers

Mondial du Lion Championnat du monde d’équitation

Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-18

Le Mondial du Lion, un événement incontournable qui se déroule dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers.

Le Mondial du Lion est un événement incontournable pour tous, Cette compétition équestre de niveau mondial est un Concours Complet d’Equitation où les cavaliers passent des épreuves de dressage, de cross et saut d’obstacle. Le Mondial a cette spécificité d’être organisé dans ce superbe Parc Départemental de 180 hectares qu’est le Parc de l’Isle Briand.

Jeudi et vendredi / DRESSAGE

Samedi / CROSS

Dimanche / SAUT D OBSTACLES

Sur place, en complément de la compétition, restauration possible sur place et un village des exposants avec animations. .

English :

The Mondial du Lion is a not-to-be-missed event that takes place in the Parc Départemental de l’Isle Briand in Le Lion d’Angers.

German :

Die Mondial du Lion, eine unumgängliche Veranstaltung, die im Parc Départemental de l’Isle Briand in Le Lion d’Angers stattfindet.

Italiano :

Il Mondial du Lion è un evento imperdibile che si svolge nel Parc Départemental de l’Isle Briand a Le Lion d’Angers.

Espanol :

El Mondial du Lion es un acontecimiento ineludible que se celebra en el Parc Départemental de l’Isle Briand, en Le Lion d’Angers.

