Fête de la musique Le Lion d’Angers

Le Lion d'Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Fête de la Musique le vendredi 26 juin 2026 au Lion d’Angers avec la collaboration de l’Ecole de Musique de l’Anjou bleu. .

Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67 d.ecoledemusique@anjoubleu.com

English :

Fête de la Musique on Friday, June 26, 2026 in Le Lion d’Angers.

