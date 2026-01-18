Courses hippiques à l’hippodrome du Lion d’Angers Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers

Courses hippiques à l’hippodrome du Lion d’Angers

Parc Départemental de l’Isle Briand Hippodome du Lion d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-07 2026-05-14 2026-06-05 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-20

Courses hippiques à l’hippodrome du Lion d’Angers.

Rendez-vous pour une réunion hippique à l’hippodrome du Lion d’Angers, dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers. Un cadre exceptionnel pour des courses hippiques de qualité. .

Parc Départemental de l’Isle Briand Hippodome du Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 79

English :

Horse races at the Lion d’Angers racetrack.

