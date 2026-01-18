Grand Régional FPPL Parc de l’Isle Briand Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers

Grand Régional FPPL Parc de l’Isle Briand

Parc départemental de l’Isle Briand L’Isle briand, le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20

Concours d’équitation, le Grand Régional est organisé les samedi 20 et dimanche 21 juin 2024 dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers.

Concours d’équitation, le Grand Régional, organisé par la Fédération des Poneys des Pays de la Loire. A ne pas manquer ! .

Parc départemental de l’Isle Briand L’Isle briand, le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 09 00 info@isle-briand.fr

English :

The Grand Régional horse-riding competition takes place on Saturday June 20 and Sunday June 21, 2024 in the Parc Départemental de l’Isle Briand in Le Lion d’Angers.

