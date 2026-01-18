Tournée des As- Concours complet de poneys Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers

Tournée des As- Concours complet de poneys

Parc départemental de l’Isle Briand L’Isle briand, le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tournée des As concours complet de poneys organisé les samedi 6 et dimanche 7 juin au Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers.

English :

Tournée des As pony eventing competition organized on Saturday June 6 and Sunday June 7 at the Parc Départemental de l’Isle Briand in Lion d’Angers.

