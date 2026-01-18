Les Folies du Lion Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers

Les Folies du Lion

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Le Parc Départemental de l’Isle Briand vous invite à vivre une journée hors du commun avec ses Folies du Lion.

La date de la 5ème édition des Folies du Lion est à noter dans vos tablettes ! Rendez-vous donc le samedi 13 juin au grand air dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion-D’angers pour faire le plein de folie. Vous seriez fous de rater ça !

Plus de détails à venir .

Parc Départemental de l’Isle Briand Lieu-dit L’Isle Briand Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 09 00 info@isle-briand.fr

English :

The Parc Départemental de l’Isle Briand invites you to experience a day out of the ordinary with its Folies du Lion.

