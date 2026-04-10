Le Lion-d’Angers

Les Rendez-vous Nature en Anjou Grimpe d’arbre et biodiversité

Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:30:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21

Lancez-vous dans une aventure insolite et changez de perspective pour explorer, au plus près de leur univers, les mystérieuses chauves-souris de l’Espace Naturel Sensible du parc de l’Isle Briand. Les mercredi 20 et jeudi 21 août 2026.

Venez découvrir la grimpe d’arbre (et donc l’arbre !) et les chauves-souris avec Adeline, experte de la Ligue de Protection des Oiseaux et Cyril du Dédale des cimes. Activité 100 % immersive ! Apprenez à grimper et à découvrir la canopée en cherchant les chauves-souris. .

Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire anjou.accueil@lpo.fr

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English :

Embark on an unusual adventure and change your perspective to explore, as close as possible to their world, the mysterious bats of the Espace Naturel Sensible du parc de l?Isle Briand. Wednesday August 20 and Thursday August 21, 2026.

L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Grimpe d’arbre et biodiversité Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu