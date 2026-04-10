Le Lion-d’Angers

Les Rendez-vous Nature en Anjou Les plantes allergènes

Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 18:00:00

fin : 2026-10-25 20:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Immersion nature au sein de l’Espace Naturel Sensible du Parc Départemental de l’Isle Briand, le dimanche 25 octobre 2026 à 18h.

Balade botanique sur l’Île Briand pour repérer les plantes allergènes, notamment les graminées, comprendre leurs impacts et découvrir quelles espèces choisir pour un jardin plus sain. .

Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 25 71 85 m.jaunet@yahoo.fr

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English :

Nature immersion in the Espace Naturel Sensible of the Parc Départemental de l’Isle Briand, Sunday, October 25, 2026 at 6pm.

L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Les plantes allergènes Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu