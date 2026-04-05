Cinéma en plein-air Le Lion d’Angers Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers
Cinéma en plein-air Le Lion d’Angers Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers vendredi 28 août 2026.
Le Lion-d’Angers
Cinéma en plein-air Le Lion d’Angers
Parc Départemental de l’Isle Briand Hippodrome Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Cinéma en plein air à l’hippodrome du Lion d’Angers proposé le vendredi 28 août 2026.
Cinéma plein air organisé à la tombée de la nuit à l’hippodrome du Lion d’Angers le vendredi 28 août 2026.
Profitez d’une belle soirée d’été en assistant à une séance de cinéma en plein air à l’hippodrome de l’Isle Briand devant le film.
Rendez-vous à la tombée de la nuit, le vendredi 28 août pour passer un moment de détente. Pensez à apporter vos plaids et vos coussins pour vous installer confortablement.
Buvette et restauration sur place .
Parc Départemental de l’Isle Briand Hippodrome Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 30 16
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English :
Open-air cinema at the Lion d’Angers racecourse on Friday, August 28, 2026.
L’événement Cinéma en plein-air Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu
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