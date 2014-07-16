Les P’tites Pépites Histoire à ciel ouvert Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers
Les P’tites Pépites Histoire à ciel ouvert Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers jeudi 16 juillet 2026.
Le Lion-d’Angers
Les P’tites Pépites Histoire à ciel ouvert Le Lion d’Angers
Lieu-dit Grand Carqueron Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée des extérieurs du Grand Craqueron, au Lion dAngers.
Bienvenue au manoir du Grand Carqueron, pour une visite guidée d’un site habité depuis l’an mil, en cours de restauration, qui vous permettra de découvrir l’histoire et l’architecture d’une ancienne maison forte des XVIe et XVIIe siècle ayant conservé l’ensemble de ses éléments d’origine autour de sa cour encore close de murailles.
Le jeudi 16 juillet à 14h
Durée 1h30
5€ personne (à partir de 16 ans)
Réservation obligatoire (jauge limitée) .
Lieu-dit Grand Carqueron Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites P%E9pites event organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of the exterior of the Grand Craqueron in Le Lion-d’Angers.
L’événement Les P’tites Pépites Histoire à ciel ouvert Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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