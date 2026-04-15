Animation jeune public : atelier « Hot Dog », Atrium, Rouen

Animation jeune public : atelier « Hot Dog » Samedi 23 mai, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 Atrium Seine-Maritime

Durée 45 min, de 6 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

LOVE est un mot à quatre pattes ! Suivez les aventures d’un petit chien romantique prêt à braver tous les dangers pour conquérir l’élue de son cœur. Jouez les cupidons en famille en découvrant les algorithmes dans un exercice de programmation collectif… au service de l’amour !

En partenariat avec le festival Courtivore. Plus d’informations à propos des films sur courtivore.com

De 6 à 12 ans – https://atriumnormandie.fr/

Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr/ [{« link »: « https://atriumnormandie.fr/ »}] L’Atrium est l’espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Arrêt de métro Europe et Saint-Sever, accessible à tous les publics, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.

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