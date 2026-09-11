Animation jeune public : atelier « Le Journal de Suzon », Mémorial de Caen, Caen

Informations pratiques

Animation jeune public : atelier « Le Journal de Suzon » 19 et 20 septembre Mémorial de Caen Calvados

Durée 1h30, de 6 à 9 ans, 15 pers. max par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Atelier pour les enfants : Le Journal de Suzon (6-9 ans)

À travers le regard de Suzon, une petite fille de 10 ans, les jeunes visiteurs découvrent la vie quotidienne sous l’Occupation : les privations et les peurs, mais aussi les gestes du quotidien et l’espoir. Accompagnés par un médiateur du Mémorial, les enfants manipulent des objets d’époque, écoutent des récits et participent à des temps d’échange.

Inscription obligatoire – 15 personnes maximum par atelier

Gratuit

Mémorial de Caen Esp. Général Eisenhower, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231060644 https://www.memorial-caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a919068c9f92e309e838455 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a91952749fc09cabc8330fc »}] Une immersion au cœur de l’histoire du XXe siècle. Un siècle marqué par la Seconde Guerre mondiale, un conflit aux 60 millions de victimes civiles et militaires. Un siècle de profonds bouleversements géopolitiques marqué par une ambition européenne de préserver la paix.

Atelier pour les enfants : Le Journal de Suzon (6-9 ans)

© Le Mémorial de Caen