Everytime, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Everytime Vendredi 11 septembre, 21h00 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T21:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:04:00+02:00

Fin : 2026-09-11T21:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:04:00+02:00

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=HQJOQ »}]

Retour de cannes – Jessie est une adolescente pleine de vie. Son seul problème est qu’elle partage sa chambre avec sa petite sœur. Ella, leur mère, est débordée mais attentive. Quand l’une des troi… Cinéma LUX Everytime