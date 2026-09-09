AGENDA · Caen
Everytime, Cinéma LUX, Caen
vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
Everytime Vendredi 11 septembre, 21h00 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T21:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:04:00+02:00
Fin : 2026-09-11T21:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:04:00+02:00
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=HQJOQ »}]
Retour de cannes – Jessie est une adolescente pleine de vie. Son seul problème est qu’elle partage sa chambre avec sa petite sœur. Ella, leur mère, est débordée mais attentive. Quand l’une des troi… Cinéma LUX Everytime
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