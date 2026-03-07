Concert Nurse Erica w Ju.le.g There is noise behind the curtain | Déclic Festival Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Concert Nurse Erica w Ju.le.g There is noise behind the curtain | Déclic Festival

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 19:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Nous sommes très heureux·ses d’accueillir l’ouverture du festival avec la rencontre sur scène du musicien Émile Papandréou (UTO) et du réalisateur Elliott Matta. Dans un même espace de jeu et de manipulation, la musique et les images se fabriquent à vue.

Nous sommes très heureux·ses d’accueillir l’ouverture du festival avec la rencontre sur scène du musicien Émile Papandréou (UTO) et du réalisateur Elliott Matta. Dans un même espace de jeu et de manipulation, la musique et les images se fabriquent à vue. À la frontière du concert et de la performance, préparez vos sens à une traversée spectrale intense et captivante. 100% Déclic.

EN PLUS DANS LA SEMAINE

jeudi 10 à 17h • Conférence Superpoze & Emile Papendreou

vendredi 11 à 17h • Atelier DJ avec B3BZ

Attention, la billetterie de ces événements n’est pas sur le helloasso d’amavada mais sur le site du Déclic festival https://declic-festival.fr/ .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Concert Nurse Erica w Ju.le.g There is noise behind the curtain | Déclic Festival

We are delighted to kick off the festival with a on-stage collaboration between musician Émile Papandréou (UTO) and filmmaker Elliott Matta. Within a single space dedicated to performance and improvisation, music and images are created before the audience’s very eyes.

L’événement Concert Nurse Erica w Ju.le.g There is noise behind the curtain | Déclic Festival Caen a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité