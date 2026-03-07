Exposition In the here and now Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Exposition In the here and now

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-12

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-09-12

Patrick Loughran, originaire de Detroit, expose à La NOU.GA des œuvres qui montrent l’étendue de sa pratique à la croisée de la poterie, de la céramique, de la sculpture et du dessin. Ses sculptures partent de la matière et du geste dans un mouvement improvisé, suivant une logique presque naturelle.

Patrick Loughran, originaire de Detroit, expose à La NOU.GA des œuvres qui montrent l’étendue de sa pratique à la croisée de la poterie, de la céramique, de la sculpture et du dessin. Ses sculptures partent de la matière et du geste dans un mouvement improvisé, suivant une logique presque naturelle, géologique ou botanique, dans laquelle les formes poussent et se développent.

La couleur, qui puise dans la céramique traditionnelle et folklorique, le monde du cirque, la brillance de Paris ou de New York, y a une une place centrale. Le titre de l’exposition qu’il présente à Logre In the Here and Now, révèle une inflexion dans la pratique de l’artiste qui a récemment pris un tour plus contemplatif, plus introspectif aussi.

Vernissage le 11 septembre à 18h30. .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Exposition In the here and now

Patrick Loughran, originally from Detroit, is exhibiting works at La NOU.GA that demonstrate the breadth of his practice, which lies at the crossroads of pottery, ceramics, sculpture and drawing. His sculptures take their cue from the material and the gesture in an improvised movement, following …

L’événement Exposition In the here and now Caen a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité