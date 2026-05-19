Déclic Festival Déclic Festival Caen

Caen

Déclic Festival

Déclic Festival 1 Place Saint-Sauveur Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-09

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-09

Déclic Festival, dont la prochaine édition se tiendra du 9 au 13 septembre 2026, est un festival de musique proposant une programmation exigeante et éclectique, tout en s’ouvrant à la danse et aux arts visuels.

Déclic Festival, dont la prochaine édition se tiendra du 9 au 13 septembre 2026, est un festival de musique proposant une programmation exigeante et éclectique, tout en s’ouvrant à la danse et aux arts visuels.

Implanté dans plusieurs lieux patrimoniaux et emblématiques de la ville de Caen en Normandie, il invite le public à parcourir la ville et à redécouvrir ses espaces à travers une série de concerts, performances et créations artistiques.

Porté par une programmation d’artistes émergents et découvertes, le festival est devenu un véritable rendez-vous de la rentrée pour découvrir la musique indépendante d’aujourd’hui et de demain. .

Déclic Festival 1 Place Saint-Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 27 91 26 95 collectiftoujours@gmail.com

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English : Déclic Festival

Déclic Festival, which will be held from 9 to 13 September 2026, is a music festival offering a demanding and eclectic programme, with a focus on dance and the visual arts.

L’événement Déclic Festival Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer