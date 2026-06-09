L’été au Mémorial de Caen Ciné Famille Les Grandes Grandes Vacances Mémorial de Caen Caen

Caen

L’été au Mémorial de Caen Ciné Famille Les Grandes Grandes Vacances

Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Chaque mercredi du 22 juillet au 19 août 2026, le Mémorial de Caen propose la diffusion gratuite de deux épisodes de la série Les Grandes Grandes Vacances . Au fil des cinq séances, ce sont ainsi 10 épisodes au total qui seront projetés.

Projection gratuite Les grandes Grandes vacances”.

Chaque mercredi du 22 juillet au 19 août 2026, le Mémorial de Caen propose la diffusion gratuite de deux épisodes de la série Les Grandes Grandes Vacances . Au fil des cinq séances, ce sont ainsi 10 épisodes au total qui seront projetés.

A l’été 1939, Ernest et Colette, deux petits Parisiens, sont envoyés chez des grands-parents quasi inconnus à Grangeville, un village de la campagne normande. Leur séjour, qui devait durer quelques semaines, va en fait s’étendre jusqu’à 1944. Ils vont y suivre les grands et petits événements du conflit, de l’exode à l’Armistice, puis au Débarquement. L’auteure et co-scénariste Delphine Maury s’est largement inspirée des souvenirs d’enfance que lui narrait sa grand-mère, complétés des témoignage d’une vingtaine de personnes qui ont eux aussi vécu leur enfance durant la guerre. C’est l’illustrateur et auteur de bandes dessinées Emile Bravo qui donne vie aux personnages. Un cours d’histoire destiné aux 8/12 ans, sans mièvrerie, que l’on peut très bien regarder en famille. .

Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14050 Calvados Normandie

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English : L’été au Mémorial de Caen Ciné Famille Les Grandes Grandes Vacances

Every Wednesday from 22 July to 19 August 2026, the Caen Memorial will be showing two episodes of the series Les Grandes Grandes Vacances free of charge. A total of 10 episodes will be shown over the five sessions.

L’événement L’été au Mémorial de Caen Ciné Famille Les Grandes Grandes Vacances Caen a été mis à jour le 2026-05-29 par Calvados Attractivité