Visite guidée du Parcours d’œuvres du Millénaire de Caen Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

mercredi 15 juillet 2026 · Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer · Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée du Parcours d’œuvres du Millénaire de Caen

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-22 19:45:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Une visite au fil des créations réalisées à l’occasion du Millénaire de la ville, l’occasion d’aborder le travail créatif des artistes, les techniques employées, leurs univers. La visite mettra en perspective les œuvres comment elles résonnent dans l’environnement.

Une visite au fil des créations réalisées à l’occasion du Millénaire de la ville, l’occasion d’aborder le travail créatif des artistes, les techniques employées, leurs univers. La visite mettra en perspective les œuvres comment elles résonnent dans l’environnement. En quoi une création contemporaine fait écho à l’histoire, l’architecture de Caen. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Visite guidée du Parcours d’œuvres du Millénaire de Caen

A tour showcasing the works created for the city’s millennium celebration, offering an opportunity to explore the artists’ creative processes, the techniques they used, and their artistic worlds. The tour will put the works into context by showing how they interact with their surroundings.

L’événement Visite guidée du Parcours d’œuvres du Millénaire de Caen Caen a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Caen la Mer