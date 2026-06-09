Atelier jeunes pousses les pieds dans l’eau ? Caen
Atelier jeunes pousses les pieds dans l’eau ? Caen jeudi 16 juillet 2026.
Caen
Atelier jeunes pousses les pieds dans l’eau ?
Cours Général Koenig Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Après une courte balade commentée autour de projets qui repensent la place du vivant dans le quartier de la Grâce-de-Dieu, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents découvriront un petit musée à ciel ouvert. Les œuvres présentées seront une porte d’entrée pour un atelier créatif.
Comment faire face aux crues et inondations ? Comment ne pas avoir trop chaud l’été ?Voici des défis pour les villes d’aujourd’hui et de demain.
Une balade de 2 km ponctuée d’un atelier ludique fera découvrir les actions mises en place dans la ville aux enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
Animation pour les jeunes pousses de 8 à 10 ans proposée par le service Transition écologique de la Ville de Caen et le Pavillon.
Départ cour Koenig, côté cour du Général de Gaulle. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .
Cours Général Koenig Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr
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English : Atelier jeunes pousses les pieds dans l’eau ?
After a short guided walk around projects that rethink the place of living things in the Grâce-de-Dieu district, children accompanied by their parents or grandparents will discover a small open-air museum. The works on display will be the starting point for a creative workshop.
L’événement Atelier jeunes pousses les pieds dans l’eau ? Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
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