Animation jeune public : jeu de piste « à la recherche de l’objet magique », Musée de Normandie, Caen

Animation jeune public : jeu de piste « à la recherche de l’objet magique » 19 et 20 septembre Musée de Normandie Calvados

Dès 6 ans, sur demande à l’accueil du musée, dernière admission à 17h30, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

On raconte que le musée abrite un objet magique… Tentez de le retrouver grâce à des indices disséminés dans les salles.

À partir de 6 ans.

Sur simple demande à l’accueil du musée. Horaires : 11h-18h. Dernier accès à 17h30.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Échiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

On raconte que le musée abrite un objet magique… Tentez de le retrouver grâce à des indices disséminés dans les salles.

Musée de Normandie – Ville de Caen / D.R.