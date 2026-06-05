Ciné Expo Muganga, celui qui soigne Le Mémorial de Caen Caen
Ciné Expo Muganga, celui qui soigne Le Mémorial de Caen Caen jeudi 11 juin 2026.
Caen
Ciné Expo Muganga, celui qui soigne
Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Le Mémorial de Caen vous invite à une projection gratuite Muganga, celui qui soigne .
Le Mémorial de Caen vous invite à une projection gratuite Muganga, celui qui soigne .
Synopsis Certains combats peuvent changer le cours de l’histoire.
Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement.
Ce film est interdit aux moins de 12 ans. .
Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Ciné Expo Muganga, celui qui soigne
The Caen Memorial invites you to a free screening of Muganga, the healer .
L’événement Ciné Expo Muganga, celui qui soigne Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par Calvados Attractivité
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