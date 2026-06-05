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Ciné Expo Muganga, celui qui soigne Le Mémorial de Caen Caen

Ciné Expo Muganga, celui qui soigne Le Mémorial de Caen Caen jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Le Mémorial de Caen

Adresse : Esplanade Général Eisenhower

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Caen

Ciné Expo Muganga, celui qui soigne

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Le Mémorial de Caen vous invite à une projection gratuite Muganga, celui qui soigne .
Le Mémorial de Caen vous invite à une projection gratuite Muganga, celui qui soigne .
Synopsis Certains combats peuvent changer le cours de l’histoire.
Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement.
Ce film est interdit aux moins de 12 ans.   .

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie  

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English : Ciné Expo Muganga, celui qui soigne

The Caen Memorial invites you to a free screening of Muganga, the healer .

L’événement Ciné Expo Muganga, celui qui soigne Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par Calvados Attractivité

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