Animation jeune public : jeu de piste, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · La Brèche · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Animation jeune public : jeu de piste Samedi 19 septembre, 15h00 La Brèche Manche
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Jeu de Piste :
Au cours d’un jeu de piste dans le chapiteau de La Brèche les enfants sont invité.e.s à découvrir le lieu et son histoire de manière ludique et originale.
La Brèche Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233884373 http://www.labreche.fr Jean Vinet crée l’association Centre des arts du cirque de Basse-Normandie en 2000 et utilise le chapiteau de Cherbourg-Octeville qui met ensuite à disposition un terrain de 6 900 m² où La Brèche est actuellement implantée après travaux et inauguration du nouvel espace en 2003. La Brèche est devenue “pôle national des arts du cirque” en 2011.
Jeu de Piste :
© La Brèche
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