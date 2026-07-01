Animation jeune public : les p’tits curieux, un regard sur la rade !, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Animation jeune public : les p’tits curieux, un regard sur la rade ! 19 et 20 septembre Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la rade de Cherbourg à travers une animation ludique et interactive mêlant observation, histoire, expérimentation et construction !

Depuis la montagne du Roule, les participants commenceront par une lecture du paysage afin d’observer la rade, ses forts, ses ports et les différents éléments qui composent ce vaste ensemble maritime.

L’animation se poursuivra avec une plongée dans l’histoire de la rade de Cherbourg grâce à une reconstitution en briques de plastique. De Louis XVI à la Seconde Guerre mondiale, les différentes étapes de construction seront expliquées période par période : immersion des cônes de Cessart, édification des forts, création des digues, développement de l’Arsenal et enjeux militaires.

Les participants deviendront ensuite de véritables ingénieurs. Par petits groupes, ils devront imaginer et construire leur propre rade à l’aide de briques de plastique afin de protéger les ports et la ville face aux vagues simulées dans un mini bassin. Une manière amusante de comprendre les défis techniques rencontrés par les ingénieurs de l’époque.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai de Caligny, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « link », « value »: « http://encotentin.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}]

Partez à la découverte de la rade de Cherbourg à travers une animation ludique et interactive mêlant observation, histoire, expérimentation et construction !

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