Animation jeune public : robot / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg

Informations pratiques

Animation jeune public : robot / festival et pop! au château Samedi 19 septembre, 14h30 Cinéma Le Viking Eure

Durée 1h, dès 3 ans, 10€ plein tarif, 5€ tarif réduit, pass festival 3 jours 20€ plein tarif, 15€ tarif réduit, gratuit <8 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00 Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 - 2026-09-19T15:30:00+02:00

Peut-on recycler à l’infini et créer du neuf avec des objets qu’on croirait bons pour la casse ? C’est le défi loufoque et poétique que se lancent Chine et Rolland dans un spectacle pour les tout petits où l’on assiste à la fabrication à vue d’un robot rétrofuturiste et qui finit dans une tempête de pop-corn

Théâtre d’objets musical, dès 3 ans

Quel charivari et bric-à-brac dans l’atelier de Rouge et Bleu ! Tout est sens dessus-dessous. Que s’est-il passé ? Au milieu d’un grand bazar aux mille objets, Rouge et Bleu, nos deux mécaniciens néophytes, s’activent pour remettre en marche Robot. Pas si facile de suivre un plan sans mode d’emploi ! Alors qu’ils rivalisent d’ingéniosité pour redonner vie au robot, les objets s’animent et réagissent avec malice… Au fil des tentatives de Rouge et Bleu, les enfants sont invités à suivre la construction du Robot sous forme de jeu de piste qui titille l’imagination des jeunes spectateurs et fait surgir M.Robot dans un réjouissant tintamarre d’objets, au rythme saccadé des percussions.

Imaginé par la marionnettiste Chine Curchod et le musicien Roland Bucher, le spectacle convoque la silhouette burlesque de M.Hulot, les fantastiques machines cinétiques de Jean Tinguely et la performance musicale Water Walk de John Cage. A mi-chemin entre installation plastique et concert, ce spectacle Robot mêle musique pour objets et sons électriques, marionnettes et théâtre d’objets avec une poésie qui réjouira toute la famille.

Conception et jeu Roland Bucher et Chine Curchod

Cie Chamarbellclochette (Suisse)

Spectacle de la Sélection suisse en Avignon 2023

et pop! au château – Le Neubourg festival

Samedi 19 septembre à 14h30

Durée : 30 minutes (+ 20 minutes de pop-corn)

— Cour du cinéma Le Viking

Vendredi 18 septembre à 20h

Durée : 60 minutes

— Cour du cinéma Le Viking

en savoir plus

Cinéma Le Viking 68 Rue de la Republique, 27110 Le Neubourg, France Le Neubourg 27110 Eure Normandie 0232340114 https://cinema-leviking.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.compagnieasphalte.com/pop-au-chateau/edition-2026/ »}] [{« link »: « https://www.compagnieasphalte.com/pop-au-chateau/edition-2026/robot/ »}] Cinéma datant de 1957

**Peut-on recycler à l’infini et créer du neuf avec des objets qu’on croirait bons pour la casse ? C’est le défi loufoque et poétique que se lancent Chine et Rolland dans un spectacle pour les tout à…

©Cie Chamarbellclochette