Spectacle : un verre à soi / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg

Informations pratiques

Spectacle : un verre à soi / festival et pop! au château Vendredi 18 septembre, 20h00 Cinéma Le Viking Eure

Durée 1h, dès 12 ans, 10€ plein tarif, 5€ tarif réduit, pass festival 3 jours 20€ plein tarif, 15€ tarif réduit, gratuit <8 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00 Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 - 2026-09-18T21:00:00+02:00

Que faire de l’héritage viticole familial quand il faut se résoudre à arracher des pieds de vigne et comment écrire sa propre histoire de femme indépendante sans oublier son terroir et ses racines ? C’est l’histoire à la fois intime et universelle que nous livre ici Claire Barrabès, accompagnée d’un pianiste et d’un verre de vin à déguster ensemble pour la soirée d’ouverture du festival.

Théâtre musical, dès 12 ans

Enveloppée par les doux accords du piano de Benjamin Pras, Claire Barrabès accueillie le public pour une séance de dégustation. Mais bientôt le masque aimable de notre hôtesse se fissure, pour révéler une femme cultivatrice, sans artifice et sans fard, ouvrant avec humour et tendresse son monde viticole au franc-parler, au travail acharné, aux grandes aubes et aux petits matins.

« Née dans le bordelais, au milieu des vignes, ma nourrice – Mimi – m’emmenait couper les sarments, ranger le chai, effeuiller autour des grappes, traiter les rosiers en bout de rang et voir les vendanges bien sûr. Mimi elle était nourrice et conseillère municipale. Comme beaucoup de femmes, le boulot à la vigne, c’était pas du travail. C’était comme ça. »

Claire Barrabès nous fait découvrir un univers viticole où la part des femmes est minorée et silenciée : « Les malheureuses, tout comme la mayonnaise, pourraient faire tourner le vin ! » rappelle l’autrice. Du chai au corset, elle fait siens les préceptes de Virginia Woolf sur la liberté et l’indépendance des femmes et s’affranchit des règles et stéréotypes de genre.

> Spectacle au programme des Journées du Matrimoine HF+ Normandie

Dans la presse :

« Entre interactions avec le public et chansons gouleyantes, elle laisse ainsi exploser son récit tel un vin en bouche la diversité de ses arômes, avec ses thématiques qui se déploient dans leur multiplicité, sa dramaturgie qui pétarade et son final joyeux. Avec un goût qui restera longtemps en bouche, Un Verre à soi, spectacle surprenant, audacieux […], entre un monde qui meurt et un autre qui vient, a parfaitement su tisser sa toile. »

sceneweb

Texte Claire Barrabès

Mise en scène Pascal Neyron

Avec Claire Barrabès (jeu) et Benjamin Pras (piano)

Composition Benjamin Pras

Collectif sur le pont (Calvados)

et pop! au château – Le Neubourg festival

Vendredi 18 septembre à 20h

Durée : 60 minutes

— Cour du cinéma Le Viking

en savoir plus

Cinéma Le Viking 68 Rue de la Republique, 27110 Le Neubourg, France Le Neubourg 27110 Eure Normandie 0232340114 https://cinema-leviking.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.compagnieasphalte.com/pop-au-chateau/edition-2026/ »}] [{« link »: « https://www.compagnieasphalte.com/pop-au-chateau/edition-2026/un-verre-a-soi/ »}] Cinéma datant de 1957

**Que faire de l’héritage viticole familial quand il faut se résoudre à arracher des pieds de vigne et comment écrire sa propre histoire de femme indépendante sans oublier son terroir et ses racines …

©Collectif sur le pont