Spectacle : des danses et des luttes / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg

Informations pratiques

Spectacle : des danses et des luttes / festival et pop! au château Samedi 19 septembre, 16h00 Cinéma Le Viking Eure

Durée 1h15, dès 7 ans, 10€ plein tarif, 5€ tarif réduit, pass festival 3 jours 20€ plein tarif, 15€ tarif réduit, gratuit <8 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00 Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 - 2026-09-19T17:15:00+02:00

La troupe de Bouziane Bouteldja ravive l’héritage des danses populaires liées aux mouvements de lutte et d’émancipation à travers les époques et les continents dans une conférence dansée et participative aussi éclairante que jubilatoire.

Conférence dansée, dès 7 ans

Quel est le point commun entre le flamenco, le hip-hop, les danses celtiques, le voguing et le krump ? Les danses, porteuses de valeurs universelles de liberté, d’égalité et de fraternité, ont aussi émergé au cours de grandes luttes sociales et ont accompagné pacifiquement des mouvements citoyens. Qu’il s’agisse du pantsula, apparu sous l’Apartheid en Afrique du Sud, de la capoeira née des esclaves du Brésil, ou du voguing combattant l’homophobie aux États-Unis, ces danses nous replongent dans les grands mouvements de libération de notre monde.

En partageant les récits et les gestes de ces danses, le spectacle montre comment chaque mouvement chorégraphique incarne une mémoire collective. Mais il nous donne à éprouver leur énergie émancipatrice par le corps, en invitant à chaque représentation un groupe d’amateur·es à s’essayer à ces pas et à danser sur scène à l’issue d’un atelier d’initiation.

Et si vous croyez rester confortablement dans votre fauteuil, vous allez changer d’idée car vous aussi vous n’aurez qu’une envie, vous levez et partager cette énergie libératrice et joyeuse.

Dans la presse :

« Sans barrière ni frontières, cette conférence dansée signée par Bouziane Bouteldja est un voyage à travers les luttes, avec le corps. Une danse de résistance. »

La Terrasse

« Avec Des danses et des luttes, Bouziane Bouteldja rappelle que la danse n’est jamais qu’un divertissement : elle peut aussi être un cri, une mémoire, un appel à se tenir debout ensemble. »

La Dépêche du Doubs

« La conférence se termine par une sorte de madison endiablé qui entraîne avec lui toute la salle. »

Le Journal du Centre

Chorégraphie, texte et mise en scène Bouziane Bouteldja

Mise en scène Jérémie Le Louët

Assistante choréhraphique Mathilde Rispal

Avec Fakri Allaoui, Lola Boucherle, Bouziane Bouteldja, Mathilde Rispal et des amateur·es

Cie Dan6T (Occitanie)

et pop! au château – Le Neubourg festival

Samedi 19 septembre à 16h

Durée : 75minutes

— Cinéma Le Viking, grande salle

en savoir plus

Cinéma Le Viking 68 Rue de la Republique, 27110 Le Neubourg, France Le Neubourg 27110 Eure Normandie 0232340114 https://cinema-leviking.com [{« link »: « https://www.compagnieasphalte.com/pop-au-chateau/edition-2026/des-danses-et-des-luttes/ »}] Cinéma datant de 1957

**La troupe de Bouziane Bouteldja ravive l’héritage des danses populaires liées aux mouvements de lutte et d’émancipation à travers les époques et les continents dans une conférence dansée et aussi 7…

©Pamela Perschke