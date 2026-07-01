Concert : impromptu Baronne du Bronx / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg

Informations pratiques

Concert : impromptu Baronne du Bronx / festival et pop! au château 19 et 20 septembre Cinéma Le Viking Eure

Durée 20 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Claire-Marie Bron feat. Raphaël Di Vita

Cabaret, chanson, violon et guitare

Autrice-compositrice, chanteuse et violoniste virtuose, repérée lors de son passage à la Star Académy (autre temps, autre château) Claire-Marie Bron s’est depuis affranchie des codes du show-biz en inventant « la Baronne du Bronx », son alter ego à la scène.

Créature élégante et sophistiquée, drôle et émancipée, parée de son inséparable violon alto, la Baronne enflamme depuis plusieurs années les plus célèbres cabarets parisiens, Madame Arthur, la Barbichette, L’Heure Exquise… qui lui donnent ses lettres de noblesse.

Elle est accompagnée pour l’occasion par Raphaël Di Vita à la guitare électrique et la voix, tout en poésie et délicatesse, pour un duo qui propulsera le répertoire du cabaret et de la chanson pop dans un bain d’étoiles et de paillettes.

et pop! au château – Le Neubourg festival

Samedi 20 septembre à 18h

Dimanche 21 septembre à 16h

Durée : sets de 20 minutes

— Cour du cinéma Le Viking, entrée libre

en savoir plus

Cinéma Le Viking 68 Rue de la Republique, 27110 Le Neubourg, France Le Neubourg 27110 Eure Normandie 0232340114 https://cinema-leviking.com [{« link »: « https://benjaminalunni.com/ »}] Cinéma datant de 1957

Claire-Marie Bron feat. Raphaël Di Vita

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