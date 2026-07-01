Concert : impromptu pour le temps futur / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg

Informations pratiques

Concert : impromptu pour le temps futur / festival et pop! au château 18 et 19 septembre Cinéma Le Viking Eure

Durée 20 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Benjamin Alunni feat. Lucien Debon

Chant lyrique et violoncelle

Le ténor Benjamin Alunni, accompagné au violoncelle par Lucien Debon, nous livrera avec poésie et délicatesse un Impromptu pour le temps futur allant de Bach et des Leçons de ténèbres de Couperin vers une envoûtante pièce de la compositrice américaine Missy Mazzoli, « A Thousand Tongues » jamais encore interprétée en France.

Artiste lyrique au parcours transversal, Benjamin Alunni se produit dans de grandes maisons européennes : La Monnaie, Opéra Comique, Festival d’Aix-en-Provence, Lincoln Center, Fondation Gulbenkian, Opéra de Dijon, Opéra de Lyon… Il revendique une approche ouverte aux formes nouvelles et collaboratives de création et le goût des récits interculturels.

Il débute dans le répertoire baroque auprès de Christophe Rousset, William Christie, Raphaël Pichon… En 2015, il reçoit le Prix des Amis du Festival d’Aix-en-Provence. Sa rencontre avec la chorégraphe Odile Duboc lui ouvre l’univers de la danse et l’amène à performer avec des chorégraphes. Puis il est amené à participer à des performances dans des lieux d’art et de patrimoine, comme les galeries du Musée du Louvre, où il mêle chant, danse et flûte, son premier instrument. Il tire de ces expériences un désir durable d’explorer l’interdisciplinarité et les relations entre les arts dans des contextes inhabituels. Il fonde l’association Chant de Linos pour soutenir la création musicale contemporaine et favoriser la circulation à la croisée des cultures. Ainsi son premier album solo Confluence{s} explore la mélodie française inspirée par les cultures juives. En 2026, il poursuit sa recherche comme lauréat de la Villa Albertine à New York.

Il sera accompagné par le violoncelliste Lucien Debon, académicien de l’orchestre Philharmonique de Radio France et violoncelle solo de l’ensemble Sequentiae.

Dans la presse :

« Timbre rond et lumineux. Extraordinaire Benjamin Alunni.»

Le Monde

« Le ténor Benjamin Alunni, chant fluide et timbre fort séduisant. »Télérama

et pop! au château – Le Neubourg festival

Vendredi 18 septembre à 19h30

Samedi 19 septembre à 15h30

Durée : sets de 20 minutes

— Cour du cinéma Le Viking, entrée libre

en savoir plus

Cinéma Le Viking 68 Rue de la Republique, 27110 Le Neubourg, France Le Neubourg 27110 Eure Normandie 0232340114 https://cinema-leviking.com [{« link »: « https://benjaminalunni.com/ »}] Cinéma datant de 1957

Benjamin Alunni feat. Lucien Debon

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