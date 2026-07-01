Informations pratiques

Animation jeune public : spectacle « Mozart et nous, fantaisie radiophonique » / festival et pop! au château Samedi 19 septembre, 18h30 Cinéma Le Viking Eure

Durée 1h, dès 8 ans, 10€ plein tarif, 5€ tarif réduit, pass festival 3 jours 20€ plein tarif, 15€ tarif réduit, gratuit <8 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00 Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 - 2026-09-19T19:30:00+02:00

Pour révéler aux enfants les mystères de l’héritage musical de Mozart, la comédienne et chroniqueuse radio Anna Sigalevitch et la concertiste Célimène Daudet nous ouvrent les portes d’un studio de radio pour embarquer petits et grands dans la vie et la musique d’Amadeus.

Concert spectacle, dès 8 ans

Nous sommes dans un studio, à quelques minutes du début de l’enregistrement d’une émission de radio pour enfants. La pianiste Célimène Daudet est l’invitée de la journaliste Anna Sigalevitch pour explorer en mots et en notes l’univers de Mozart, auquel l’émission est entièrement consacrée. Elles partagent leur rapport sensible et personnel aux œuvres du musicien, brossant le portrait d’un artiste au destin aussi extraordinaire que houleux pour qu’apparaisse un Mozart bien vivant, loin du mythe et des clichés qui l’entourent. Sont évoquées notamment son enfance, sa grande sœur Nannerl, elle aussi une excellente musicienne, son époque et la singularité de son écriture à travers ses plus belles pages pour piano.

Anna Sigalevitch est comédienne, autrice et journaliste (« Classic & Co », « Le masque et la plume » sur France Inter), également formée à la danse et au piano, elle connaît aussi Mozart sur le bout des doigts et sa passion est communicative. La pianiste Célimène Daudet, issue de deux cultures, française et haïtienne, est une soliste dont le jeu et l’engagement artistique sont internationalement reconnus. Elle se produit dans le monde entier, et a récemment fait ses débuts au Carnegie Hall de New York, au Konzerthaus de Vienne, à la Philharmonie de Paris.

Ensemble, elles ont imaginé un spectacle poétique autour du personnage et de la musique de Mozart, qui propose une participation active aux enfants.

Une pépite à mettre entre toutes les oreilles !

Dans la presse :

« Un spectacle musical inédit pour découvrir un compositeur majeur au destin aussi extraordinaire que tumultueux. »

Télérama Sorties

« De l’ivoire sous les doigts de Célimène Daudet ? Non, du marbre, pour certaines touches, de la poudre de mica ou de quartz pour d’autres. En somme, un clavier de pierres précieuses, une ouverture sur le rêve que Célimène Daudet parvient à restituer avec une double qualité d’énergie et d’abandon. »

Le Monde

Conception, écriture et interprétation Célimène Daudet et Anna Sigalevitch

Grand Théâtre de Provence (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

et pop! au château – Le Neubourg festival

Samedi 19 septembre à 18h30

Durée : 50 minutes

— Cinéma Le Viking, grande salle

en savoir plus

Cinéma Le Viking 68 Rue de la Republique, 27110 Le Neubourg, France Le Neubourg 27110 Eure Normandie 0232340114 https://cinema-leviking.com [{« link »: « https://www.compagnieasphalte.com/pop-au-chateau/edition-2026/mozart-et-nous-fantaisie-radiophonique/ »}] Cinéma datant de 1957

**Pour révéler aux enfants les mystères de l’héritage musical de Mozart, la comédienne et chroniqueuse radio Anna Sigalevitch et la concertiste Célimène Daudet nous ouvrent les portes d’un studio de …

©Caroline Doutre/Festival de Pâques