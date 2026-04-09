Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Rue du Général Souham Lubersac
Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Rue du Général Souham Lubersac jeudi 20 août 2026.
Lubersac
Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille
Rue du Général Souham Médiathèque Lubersac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Animation jeux en bois avec Bilboquet en Vadrouille.
Animation familiale pour petits et grands. .
Rue du Général Souham Médiathèque Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
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English : Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille
L’événement Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Lubersac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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