La Conserverie Femmes je vous chante Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie Choeur de loups

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

CHOEUR de LOUPS , chœur d’hommes, a été créé en juin 2017 par une bande de copains de Lubersac.

Chœur de Loups promène depuis sa bonne humeur et sa joie de vivre de villes en villages avec un programme éclectique de chants traditionnels régionaux, classiques ou de variétés, chants limousins, basques, pyrénéens, chants de marins, chants sacrés, chants militaires…

Aujourd’hui le Chœur de Loups compte 29 choristes.

La marraine de cette chorale est la très célèbre chanteuse Québécoise, Fabienne Thibeault.

Placement numéroté. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

