Fête du camion Lubersac
Fête du camion Lubersac samedi 27 juin 2026.
Lubersac
Fête du camion
Place du champ de foire Lubersac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Fête du camion organisée par Lubersac festivités.
Programme
Le samedi
– 16h accueil des participants exposition de véhicules
– 18h défilé des camions dans les rues
– 21h repas dansant années 80 animé par Tout’la machine à danser. Repas cochon à la broche par J.C. Traiteur (sur réservation au 06 14 64 53 54 avant le 19 juin)
Le dimanche
Toute la journée exposition de camions décorés, tuning ainsi que de maquettes radiocommandé
– 8h Casse-croûte
– 11h30 remise des prix
– 18h tirage de la tombola
Buvette tout le week-end
Informations pour les camions 06 71 94 58 13 .
Place du champ de foire Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 64 53 54
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English : Fête du camion
L’événement Fête du camion Lubersac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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