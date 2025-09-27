Cinéma à Lubersac La Femme de ménage Centre culturel La Conserverie Lubersac

Lubersac

Cinéma à Lubersac Cocorico 2

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Projection du film Cocorico 2

Réalisé par Julien Hervé

Avec Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud

Synopsys Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

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English : Cinéma à Lubersac Cocorico 2

L’événement Cinéma à Lubersac Cocorico 2 Lubersac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze