Cinéma à Lubersac La Femme de ménage Centre culturel La Conserverie Lubersac
Cinéma à Lubersac La Femme de ménage Centre culturel La Conserverie Lubersac samedi 30 mai 2026.
Lubersac
Cinéma à Lubersac Cocorico 2
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Projection du film Cocorico 2
Réalisé par Julien Hervé
Avec Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud
Synopsys Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
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English : Cinéma à Lubersac Cocorico 2
L’événement Cinéma à Lubersac Cocorico 2 Lubersac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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