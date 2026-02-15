La Conserverie Raft en mini symphonique Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie Raft en mini symphonique

Concert de Raft (Christian Fougeron) avec l’Ensemble Dec’OUVRIR.

En 2015, lors du festival DécOUVRIR, Raft avait offert au public une reprise de ses chansons réorchestrées par Étienne Champollion (directeur musical de l’ensemble DécOUVRIR).

Cette année, RAFT retrouve l’ensemble pour réinterpréter ses chansons mais aussi celles de ses compagnons des années 80.

Christian Fougeron forme le groupe Raft en 1983, comme chanteur et guitariste, en compagnie du bassiste Pierre Schott. En 1987, Raft fait la première partie de Niagara. La même année, le groupe connaît la gloire avec le titre Yaka Dansé, qui se classe no 2 au Top 50, et totalisera 600 000 ventes.

Composé de 7 instrumentalistes permanents, l’Ensemble DécOUVRIR est né lors de la dixième édition du festival du même nom à Concèze, et a décidé de continuer avec joie l’aventure musicale au delà de ce berceau.

