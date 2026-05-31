visite entreprise VALADE, Lubersac – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE, Lubersac
visite entreprise VALADE, Lubersac – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE, Lubersac mercredi 3 juin 2026.
visite entreprise VALADE Mercredi 3 juin, 09h30 Lubersac – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Découvrez l’entreprise VALADE, un acteur clé du secteur agroalimentaire, un domaine dynamique qui recrute activement et offre de nombreuses opportunités de formation. Cette visite vous permettra de mieux comprendre les métiers, les savoir-faire et les perspectives d’évolution dans une industrie essentielle . Une occasion concrète d’explorer un secteur porteur et de construire votre avenir professionnel.
Accueil 9H30 à l’entreprise
Lubersac – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE 19210 Lubersac Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/658068 »}]
Découvrez l’entreprise VALADE, un acteur clé du secteur agroalimentaire, un domaine dynamique qui recrute activement et offre de nombreuses opportunités de formation. Recrutement Découverte secteur / métier
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