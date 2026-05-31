visite entreprise VALADE, Lubersac – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE, Lubersac

visite entreprise VALADE Mercredi 3 juin, 09h30 Lubersac – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Découvrez l’entreprise VALADE, un acteur clé du secteur agroalimentaire, un domaine dynamique qui recrute activement et offre de nombreuses opportunités de formation. Cette visite vous permettra de mieux comprendre les métiers, les savoir-faire et les perspectives d’évolution dans une industrie essentielle . Une occasion concrète d’explorer un secteur porteur et de construire votre avenir professionnel.

Accueil 9H30 à l’entreprise

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Découvrez l’entreprise VALADE, un acteur clé du secteur agroalimentaire, un domaine dynamique qui recrute activement et offre de nombreuses opportunités de formation. Recrutement Découverte secteur / métier