Rencontre avec Murielle MAGELLAN Éloge du Tennis Stade Jean Nexon Lubersac

Rencontre avec Murielle MAGELLAN Éloge du Tennis
Stade Jean Nexon Rue des écoles Lubersac Corrèze
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
En partenariat avec le Tennis Club du Pays de Pompadour.
A l’occasion du thème sport de la Micro-Folie venez rencontrer Murielle Magellan pour son livre Éloge du Tennis.
En cas d’intempéries club-house .
Stade Jean Nexon Rue des écoles Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
English : Rencontre avec Murielle MAGELLAN Éloge du Tennis
