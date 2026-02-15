Rencontre avec Murielle MAGELLAN Éloge du Tennis Stade Jean Nexon Lubersac

Rencontre avec Murielle MAGELLAN Éloge du Tennis

Stade Jean Nexon Rue des écoles Lubersac Corrèze

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

En partenariat avec le Tennis Club du Pays de Pompadour.

A l’occasion du thème sport de la Micro-Folie venez rencontrer Murielle Magellan pour son livre Éloge du Tennis.

En cas d’intempéries club-house .

Stade Jean Nexon Rue des écoles Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

