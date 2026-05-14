Visite de vergers de pommes Place de l’Horloge Lubersac
Visite de vergers de pommes Place de l’Horloge Lubersac jeudi 2 juillet 2026.
Lubersac
Visite de vergers de pommes
Place de l’Horloge Maison Renaissance Lubersac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 11:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-25 2026-08-27
Un pomiculteur vous ouvre les portes de son verger.
Le cycle de production, les interventions au verger sur l’année, l’agriculture raisonnée et les vergers écoresponsables… Le pomiculteur dépeindra une année d’activité au verger de manière à vous faire appréhender tout le savoir-faire, l’attention et la technicité de la culture d’une pomme exceptionnelle l’AOP Pomme du Limousin.
Un petit rafraîchissement convivial sera offert en fin de visite.
Le lieu de la visite sera communiqué à la réservation. .
Place de l’Horloge Maison Renaissance Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 51 info@pomme-limousin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de vergers de pommes
L’événement Visite de vergers de pommes Lubersac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Lubersac (Corrèze)
- La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase Centre culturel La Conserverie Lubersac 23 mai 2026
- La Conserverie Manu LODS Centre culturel La Conserverie Lubersac 29 mai 2026
- Rencontre avec Murielle MAGELLAN Éloge du Tennis Stade Jean Nexon Lubersac 13 juin 2026
- La Conserverie A l’Opéra Zoé (spectacle jeunesse) Centre culturel La Conserverie Lubersac 27 juin 2026
- La Conserverie Raft en mini symphonique Centre culturel La Conserverie Lubersac 10 octobre 2026