Visite de vergers de pommes Place de l’Horloge Lubersac

Lubersac

Visite de vergers de pommes

Place de l’Horloge Maison Renaissance Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 11:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-25 2026-08-27

Un pomiculteur vous ouvre les portes de son verger.

Le cycle de production, les interventions au verger sur l’année, l’agriculture raisonnée et les vergers écoresponsables… Le pomiculteur dépeindra une année d’activité au verger de manière à vous faire appréhender tout le savoir-faire, l’attention et la technicité de la culture d’une pomme exceptionnelle l’AOP Pomme du Limousin.

Un petit rafraîchissement convivial sera offert en fin de visite.

Le lieu de la visite sera communiqué à la réservation. .

Place de l’Horloge Maison Renaissance Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 51 info@pomme-limousin.com

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English : Visite de vergers de pommes

L’événement Visite de vergers de pommes Lubersac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze