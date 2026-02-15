La Conserverie Manu LODS Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie Manu LODS

Né en 1967 à Paris, Manu Lods a tout juste 18 ans lorsqu’il est adopté par le duo de chanteurs humoristes Font & Val. Il assure leur première partie pendant plusieurs années de tournées.

Manu Lods écrit ses propres chansons et monte ses premiers spectacles. Maxime Le Forestier lui remet alors le prix Sacem du meilleur parolier lors des Journées Brassens, à Sète, en 1990.

Manu Lods, c’est un mélange, un brassage d’influences réussi. Du Brassens et quelques autres figures des cabarets des grandes heures, dont une dose de chansonnier tendance Font & Val, forcément. Ses textes brossent des portraits précis, avec un souci du détail, l’humour est toujours là pour appuyer sur quelque défaut ou tare.

C’est accompagné à la basse par l’épatant Raphaël Leroy que les deux garçons distillent une prestation de haute qualité et des plus revigorantes.

