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La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase Centre culturel La Conserverie Lubersac samedi 23 mai 2026.

Lieu : Centre culturel La Conserverie

Adresse : Avenue du château

Ville : 19210 Lubersac

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Lubersac

La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concert de restitution des élèves de musique Emphase.
Découvrez également le petit ensemble instrumental et la nouvelle banda les trilles Olé pour leur grande première sur scène.   .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00  laconserverie@lubersacpompadour.fr

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English : La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase

L’événement La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase Lubersac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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