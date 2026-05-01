La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase Centre culturel La Conserverie Lubersac
La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase Centre culturel La Conserverie Lubersac samedi 23 mai 2026.
Lubersac
La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert de restitution des élèves de musique Emphase.
Découvrez également le petit ensemble instrumental et la nouvelle banda les trilles Olé pour leur grande première sur scène. .
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase
L’événement La Conserverie Concert de restitution des élèves de musique Emphase Lubersac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Lubersac (Corrèze)
- Cinéma à Lubersac La Femme de ménage Centre culturel La Conserverie Lubersac 9 mai 2026
- La Conserverie Manu LODS Centre culturel La Conserverie Lubersac 29 mai 2026
- Rencontre avec Murielle MAGELLAN Éloge du Tennis Stade Jean Nexon Lubersac 13 juin 2026
- La Conserverie A l’Opéra Zoé (spectacle jeunesse) Centre culturel La Conserverie Lubersac 27 juin 2026
- La Conserverie Raft en mini symphonique Centre culturel La Conserverie Lubersac 10 octobre 2026